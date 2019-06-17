Депутат оценил значение возможной встречи Путина и Мэй
Депутат Алексей Чепа допустил возможность улучшения отношений между РФ и Великобританией, отметив, что первым шагом к этому может стать встреча Владимира Путина и Терезы Мэй.
В настоящее время стороны прорабатывают возможность встречи президента РФ и британского премьер-министра на саммите G20 в Осаке, передает RNS со ссылкой на зарубежные СМИ.
Сообщается, что страны ищут возможность для улучшения отношений.
Саммит G20 пройдет в Осаке 28–29 июня 2019 года.
Депутат Алексей Чепа считает, что Тереза Мэй долгое время находилась под сильным давлением внутренней политической борьбы. Теперь после принятого решения уйти в отставку она освободилась от этого давления.
Тем не менее, по мнению депутата, Мэй ощущает ответственность перед страной, поэтому и хочет провести переговоры с Владимиром Путиным.
— В этом положении Тереза Мэй может стать неким проводником в переговорах между Москвой и Лондоном, — пояснил Чепа в комментарии ФАН.
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