Автобусы частных перевозчиков с начала года перевезли более 90 миллионов человек в Москве
• 11:00 • 17 июня 2019
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Число поездок не упало по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Более 91 миллиона пассажиров с начала 2019 года воспользовались автобусами частных перевозчиков в Москве. Об этом рассказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Павел Волков.
— Эта цифра не уступает показателям за аналогичный период в прошлом году, несмотря на то, что открылись новые станции метро и МЦК. 44 миллиона поездок совершили льготные пассажиры: студенты, школьники и пенсионеры, — подчеркнул он.
Наиболее популярным маршрутом стал автобус № 617. На нем было совершено более 1,3 миллиона поездок. Также востребованными среди жителей столицы стали маршруты № 374 и № 112, передает агентство городских новостей «Москва».
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