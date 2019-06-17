Суд отложил рассмотрение дела «Седьмой студии» еще на два месяца
Мещанский суд Москвы отложил рассмотрение дела «Седьмой студии», по которому худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников и еще несколько фигурантов обвиняются в растрате, до 16 августа.
Решение мотивировано тем, что специалисты не успели завершить проведение комплексной экспертизы. Об этом пишет «Интерфакс».
Ранее суд поручил провести экспертизу комиссии Центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ. Более того, для искусствоведческой экспертизы суд посчитал необходимым привлечь замдиректора МХТ им. Чехова Марину Андрейкину и профессора института театрального искусства Видмантаса Силюнаса.
Напомним, что фигуранты дела «Седьмой студии» — Кирилл Серебренников, Юрий Итин, Алексей Малобродский и Софья Апфельбаум — обвиняются в хищении 133 из 214 миллионов рублей, выделенных на популяризацию современного искусства в России в рамках проекта «Платформа». Это произошло в период с 2011 по 2014 год.
Читайте также: Кирилл Серебренников написал новый сценарий во время домашнего ареста