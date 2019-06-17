Российские ученые разработали прибор для выращивания растений в Арктике
Российские ученые создали светодиодную систему, с помощью которой можно регулировать освещение в теплицах. Об этом сообщил инженер-исследователь Томского политехнического университета Сергей Туранов.
Данная методика позволит выращивать различные культуры при отсутствии солнечного света. Например, во время полярной ночи в Антарктиде или на космических станциях.
Ученые проанализировали ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. На основе полученных результатов специалисты составили комбинации разных светодиодов синего, белого и красного цвета.
— Уникальность системы в том, что мы будем управлять каждым цветом. В идеале это будет происходить в автоматическом режиме, — цитирует Сергея Туранова ТАСС.
Он добавил, что система уже протестирована на огурцах, пшенице, клубнике и помидорах. Для того чтобы правильно использовать прибор, сначала нужно проанализировать свойства растения и определить необходимые светодиодные параметры. Затем в автоматическом режиме система обеспечит необходимый уровень излучения.
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