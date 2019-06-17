Глава Общественной палаты Крыма объяснил, почему жители выбрали гражданство РФ
Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал осознанным и закономерным желание родившихся на полуострове граждан Украины получить российское гражданство.
По его словам, люди выбирают Россию, потому что видят сложившуюся ситуацию на Украине.
— Это люди, которые понимают суть происходящих за последние пять лет в Крыму перемен, — цитирует Григория Иоффе РИА Новости.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ дополнительными категориями украинских граждан. Данное право получат родившиеся или постоянно проживавшие на территории Крыма и города Севастополя и выехавшие за пределы полуострова до 18 марта 2014 года.
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