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Общество

Названы автомобили, являющиеся лишь средством передвижения

Кирилл Николаев
• 12:41 • 17 июня 2019
Российская модель Lada оказалась на четвертом месте
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Российская модель Lada оказалась на четвертом месте
Фото: Дмитрий Семенов, «Вечерняя Москва»

Аналитическое агентство «Автостат» провело исследование и выяснило, какие марки машин владельцы считают лишь средством передвижения.

На первом месте оказались автомобили Geely. Подобным образом данную модель охарактеризовали 97 процентов опрошенных. На второй позиции расположился УАЗ. Замкнул тройку лидеров Lifan. Оба бренда набрали 91,5 и 91,2 процента голосов. Российская модель Lada оказалась на четвертом месте, сообщает «Российская газета».

В топ-10 машин попали только массовые марки, такие как Honda, Citroen, Renault, Skoda. В ходе опроса респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа, что для них автомобиль: «вложение денежных средств», «комфорт», «престиж и статус», «приобретение средства передвижения».

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