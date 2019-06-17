Спросите у Никитича: cледите за ребенком в оба

Константин Швильдадзе, улица Теплый Стан:

— Никитич, сын вовлек меня в подписание документов, в результате чего завладел моим жильем. Теперь он подал в суд, чтобы ограничить мне доступ в квартиру, приобретенной мною на двоих с супругой (уже умершей). Что делать, ведь мне 85 лет?

Никитич:

— Константин Дмитриевич, мы изучили документы, находящиеся у вас на руках, и пришли к выводу, что они не отражают ситуацию, которая произошла с вашей квартирой. Рекомендуем вам обратиться в районный центр «Мои документы» и получить все оригиналы (или копии) документов на вашу собственность. Попросите судью дать вам срок для сбора документов и их изучение. Только тогда вам можно будет идти в суд и защищать свои права. Если вам, в силу возраста, трудно проделать такую работу, то попросите об этом адвоката или его помощника.

Генрих Фаляно, улица Красного Маяка:

— Увлекся я разведением сибирских кедров у себя на дачном участке. Одну партию растений раздарил местным детским садам, и они высадили деревца на своих территориях. Но у меня сейчас еще около 500 саженцев подросли. Куда их девать?

Никитич:

— Генрих Маникович, в Москве работает общественная организация «Кедровая тропа». Ее активисты уже высадили в городе больше 200 кедров. Цель — сделать кедр живым символом нашего города. Рекомендую обратиться к активистам, они помогут передать в добрые руки ваших питомцев. Только впредь не разводите их так много.

Альбина Михайлова, ветеран труда, улица Фабрициуса, дом 34/2

— Никитич, соседи сверху установили аж два кондиционера над моим окном в спальне. Капель с них не дает мне спокойно спать. Зимой на них образуются сосульки, которые свисают до самого моего подоконника. Соседи перевешивать их отказываются — дорого. Мосжилинспекция отфутболила меня в суд. Что мне теперь делать?

Никитич:

— Альбина Михайловна, ваши соседи нарушили правила общежития в многоквартирном доме, повесив кондиционер так, что он мешает вам. Ходить по судам в вашем возрасте хлопотно и дорого. Рекомендую вам обратиться в районную организацию Роспотребнадзора. Ее специалисты дадут вам заключение, что кондиционеры мешают вам жить. С этим заключением обращайтесь в ГБУ «Жилищник» своего района и требуйте, чтобы он заставил соседей снять эти аппараты, так как они наверняка установлены на стене, которая является общедомовым имуществом, без разрешения общего собрания дома. Если «Жилищник» не поможет, обращайтесь в управу района.

Нина Романовна, бабушка, ветеран труда, район Кунцево:

— Никитич, внучок у меня подрастает — Кеша (Иннокентий). Шустрый стал до невозможного! Третий годочек ему. Вчера залез под стол и начал совать вилку в электрическую розетку. Едва успела оттащить. Но он везде их находит. Боюсь за него, убьет ведь. Что посоветуешь?

Никитич:

— Нина Романовна, в хозяйственных магазинах продают специальные заглушки для электрических розеток. Вставьте их там, где малыш может добраться. Если у вас подключены удлинители (из-за труднодоступности розеток), то отключайте их за ненадобностью. Неотключаемые нужно заменить сетевыми удлинителями с отключателями. Кстати, вилка в руках малыша не менее опасна, чем розетка. Берегите внука, не спускайте с него глаз.

Софья Кириллова, улица Ангарская:

— Никитич, у нас случилось отключение холодной воды, а потребность в ней для приготовления еды была. Позвонила в диспетчерскую, а мне сказали, чтобы я пользовалась горячей. Мол, вся вода в дом поступает из одной трубы. Это правда?

Никитич:

— Софья Семеновна, если вам и слукавили, то не сильно. Воду к дому действительно подают только холодную. В ЦТП (Центральном тепловом пункте) ее подогревают до нужной температуры и подают насосами в квартиры. Миф о том, что в водопроводы горячей воды добавляют специальные вещества для удаления накипи, давно развеян — не добавляют. Конечно, горячая вода (да и холодная тоже) способствует и окислению труб, и размножению в ней каких-то вредных веществ и живых организмов. Но кратковременное ее использование не опасно.

Сергей Скляров, улица Авиамоторная:

— Никитич, возникла необходимость заменить кран-«елочку» на кухне. На дорогой денег жалко, а дешевый продавцы не советуют почему-то покупать. Ты не знаешь почему?

Никитич:

— Сергей Васильевич, дешевые краны изготавливают, как правило, в Китае. Они не только облегченные, с тонкими стенками, но и имеют более тонкий слой никеля, не дающего им ржаветь. Никель из них начинает вымываться водой (так говорят специалисты испытательной лаборатории «НИИ сантехники») и попадает в организм человека, отравляя его. Это и есть главная причина, по которой дешевые краны не рекомендуется приобретать. Ну и хлипкие они, конечно.

Сергей Стебаев, улица Сухонская:

— Никитич, вчера приходили люди и агитировали за оборудование в нашем многоквартирном доме автоматического узла учета тепла — АУУ. Проводили опрос, предлагали подписаться. Я отказался, решил позвонить тебе. Что посоветуешь?

Никитич:

— Правильно, Сергей, сделали, что отказались подписывать. Установка АУУ в доме — дело нужное, полезное и выгодное, если в доме создано коллективное управление в виде ТСЖ или ЖСК, или ТСЖ-СМД. На крайний случай долговременно работает надежный Совет дома (но это на самый крайний случай). Компании, которые устанавливают такую автоматику, конечно же, работают не бескорыстно и свою прибыль получат точно (из ваших же платежей). Рано или поздно «бесплатный» период пользования АУУ закончится. Его надо будет содержать (нужен специалист), ремонтировать и контролировать его работу. В бесхозном доме никто этими проблемами на добровольных началах заниматься не будет.

Стоит выйти автоматике из строя, и вам за тепло начнут считать, как бог на душу положит. Быстро окажетесь в должниках всем домом. Поэтому рекомендую создать управление домом, просчитать все хорошенько и лишь потом соглашаться на монтаж автоматики.