Заявление на участие в цифровых выборах можно подать с 24 июля
Подать заявление для участия в едином голосовании на цифровых участках можно с 24 июля, сообщает ЦИК.
Центризбирком утвердит перечень цифровых избирательных участков до 9 июля. В Москве список участков станет известен не позднее 14 июля.
Подать заявление на участие в голосовании на цифровых площадках граждане смогут с 24 июля по 4 сентября через портал государственных услуг, передают РИА Новости.
— Мы планируем, что с 24 июля также заработает наш сервис ТИК и УИК на карте России. Впервые на нее мы нанесем и пункты приема заявлений МФЦ, тем самым несколько расширим информированность граждан о возможности подачи заявлений для голосования по месту нахождения, — сказала секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.
Так, 8 сентября в единый день голосования на 30 избирательных участках Москвы будет использовано новое оборудование.
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