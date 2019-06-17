Сетевые нищие. Чем опасны и полезны фримаркеты

Покупать вещи уже не модно. В тренде — их получить в подарок. И сделать это можно на так называемых фримаркетах. «Вечерняя Москва» расскажет о новом явлении в жизни экономных москвичей.



Фримаркеты — рынки с изобилием товаров, явление, скорее, стихийное. Они появляются на несколько часов в разных частях города. В них можно найти все — от обычной рубашки до дорогой шубы или стиральной машины. Нужно просто... попросить их в подарок.

Так, москвичка Алла Фаттахова устраивает фримаркеты уже не первый десяток лет. Дарить вещи она начала еще в начале 90-х, когда вместе с мужем-военным жила в Германии. Продавать их и тогда не хотела — не хочет это принципиально делать и сейчас. Только дарить. Фримаркеты стали для нее образом жизни.



— Однажды муж попросил отдать часть вещей сослуживцу, у которого жена родила второго ребенка, — рассказывает Алла. — Женщина тогда находилась в глубокой депрессии, потому что старшего малыша не в чем было вывести на улицу. И вот когда она пришла к нам домой — мы тогда жили в гарнизоне — я достала с антресолей вещи — мешков шесть. Она так растерянно на все это смотрела, понимая, видимо, сколько в них всего, что может пригодиться ее детям. И я отдала ей все.



С тех пор дарить вещи и помогать людям — отчасти смысл жизни Аллы. Говорит, что люди просят вещи — кто от нужды, а кто просто хочет воспользоваться халявой. Сами же фримаркеты начали уже уходить и в Интернет. На специальных онлайн-площадках можно общаться с дарителем напрямую и забирать вещи любым удобным способом. Тут найдутся и обычные предметы быта, и вещицы покрупнее. Лично я обнаружил вот что: пианино, автомобиль и даже земельный участок.



Фримаркеты — приманка для людей, в том числе, «с синдромом Плюшкина», которые, как и герой «Мертвых душ» Гоголя, тащат к себе в дом все подряд, отметил в разговоре с «ВМ» психолог Юрий Вяльба. В то же время специалист подчеркнул, что и у самого дарителя могут быть различные мотивации.



— Есть такая форма терапии, когда, расставаясь с определенной вещью, человек избавляется от своего прошлого, — говорит Юрий Вяльба. — Поэтому фримаркеты могут быть полезны как дарителю, так и тому, кто принимает в дар. Но не стоит забывать и о том, что некоторые дарители просто хотят спихнуть на другого свои проблемы.



В Интернете увлеченных онлайн-фримаркетами часто называют «сетевыми нищими». Но это определение кажется Алле очень обидным.



— Да, есть и такие, кто просто хочет этим воспользоваться, но ведь это никак не влияет на нашу главную цель — помогать людям, — уверенна Алла.

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