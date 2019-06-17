Депутат предупредил Польшу о последствиях размещения американских войск
Власти Польши, размещая на своей территории военные базы США, должны осознавать последствия подобного решения. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак 17 июня сообщил, что войска США в Польше будут размещены в шести районах. Конкретные районы размещения баз США будут указаны в соглашениях между странами, передает RNS.
Мариуш Блащак отметил, что присутствие американских войск является гарантией того, что атака на Польшу станет атакой на весь Североатлантический альянс.
Депутат Юрий Швыткин считает, что Польша становится заложником непродуманной и деструктивной политики со стороны руководства. По мнению депутата, власти страны хотят показать преданность США и поддержать негативный курс по отношению к РФ.
— Варшаве надо понимать, что в случае нанесения нами ответного удара одним из главных объектов будет Польша. Поэтому они должны осознавать всю ответственность, — отметил он в комментарии ФАН.
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