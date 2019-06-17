Пока хозяин загорает: с кем оставить питомца во время отпуска
Время отпусков началось, и многие москвичи, как птицы, разлетаются в теплые страны, к морю. Далеко не всегда есть возможность отправиться на отдых с домашним питомцем. Поэтому среди москвичей все большей популярностью пользуются зоогостиницы, где любимый пес или кот будет дожидаться возвращения хозяина.
В одну из таких гостиниц, что на Котляковской улице, я и отправилась, решив поработать там горничной. 20 минут от станции «Каширская» на автобусе, и я оказываюсь перед закрытыми большими железными воротами.
— Сейчас, сейчас, уже открываю, — слышен приятный женский голос. Ветеринарный врач Александра Проездова открывает мне ворота. — Мы изнутри закрываемся ради безопасности животных, — объясняет Александра Сергеевна.
Тенистый дворик напоминает мне чем-то тот, где я когда-то отдыхала у Черного моря. Белые домики, забор, увитый плющом, яркие цветы на клумбах.
— А где же животные? — удивляюсь я, размышляя, где здесь могут разместиться 26 вольеров для собак и 16 номеров для кошек.
На мой вопрос ответил многоголосый лай.
— Сразу к животным мы не пойдем, сначала инструктаж, — предупредила меня Александра Сергеевна. — Вы для наших клиентов человек новый, да и специфики работы еще не знаете.
Я послушно поплелась за наставницей в маленький домик, в уютной комнате которого увидела письменный стол, шкафы с медикаментами, напольные весы, кушетку для осмотра четверолапых постояльцев.
— Это журнал бронирования, — объясняет Александра Проездова. — Здесь имена владельцев, их контакты, кличка питомца, время его пребывания в зоогостинице. Это карта для кинологов. Здесь четко прописано, когда, что и сколько ест животное, сколько раз в день и в какое время собака выгуливается. И ни при каких обстоятельствах мы не меняем этот режим. Кроме того, тут отмечается, какие лакомства можно иногда давать нашему гостю.
— О, я как раз по дороге зашла в зоомагазин и купила несколько вкусняшек, — я с готовностью полезла в сумку.
— Вот этого как раз и нельзя, — улыбнулась моей наивности ветеринарный врач. — Все наши клиенты разные, кто-то — аллергик, у кого-то проблемы с почками, да и возраст каждого животного надо учитывать. Поэтому, принимая в гостиницу собаку или кошку, мы проводим полный осмотр. Например, если у животного кашель, немедленно проверяем его у кардиолога, велика вероятность обнаружить у пса сердечную недостаточность. Разумеется, тщательно следим за здоровьем питомцев в течение всего пребывания у нас.
Чтобы продемонстрировать, как это происходит, Александра Сергеевна привела из вольера крупного пса по кличке Айк. Собака спокойно вошла в комнату, привычно встала на весы. Сама! Не дожидаясь команды и подсказок.
— Айк с нами уже 8 лет, привык, — строгая с виду Александра Сергеевна прямо-таки засветилась, гладя шоколадную спину собаки.
— Ого! 43 килограмма! Это сколько же ему еды нужно? — удивляюсь я.
Оказалось, Айк за зиму набрал лишний вес, поэтому сейчас сидит на диете, его ежедневная норма — 400 граммов качественного сухого корма. Словно понимая наши слова, пес горестно вздохнул, видно, любит поесть.
— Сейчас посмотрим тебе зубки, ушки, глазки, пощупаем животик и поиграем, — пообещала доктор.
Айк с пониманием глянул на нее и... открыл пасть. Во дворе Айк с удовольствием демонстрирует свои умения — «умирает», «отмирает», ходит рядом и раскатисто лает при команде «Голос!».
Однако уделять внимание одному псу несправедливо, тем более другим постояльцам тоже пора гулять. Мы входим на закрытую территорию, где располагаются вольеры — чистые, ухоженные. Мне доверяют шланг, чтобы я полила все дорожки, в такую жару животным необходимы свежесть и прохлада. Радужные струи воды поднимают настроение, я начинаю тихонько напевать себе под нос. Собаки прислушиваются, а белоснежный самоед неожиданно начинает подпевать мне.
— Главный тенор отеля? — спрашиваю у Александры Сергеевны.
— Нет, оперная певица у нас кошка Алиса, я вас с ней познакомлю. Вы обратите внимание, какие у нее глаза необыкновенные — янтарные.
Позже я побывала у Алисы в гостях. Номер у этой красавицы многоэтажный, светлый, с калорифером, который включают при необходимости.
А в зоне выгула прыгает и веселится дворняжка Оливка, которая, как булгаковский Шарик, вытянула счастливый билетик. Александра Сергеевна разрешает мне присоединиться к прогулке.
— Гуляем мы только тут, за территорию не выходим. Главное правило — выгуливать строго по одной собаке, даже если владельцы не против, чтобы их питомцы гуляли вместе. Мы стараемся не рисковать — даже в игре животные могут случайно поранить друг друга...
Оливка подходит ко мне и, как мне кажется, улыбается, если так можно говорить о собаке. Я глажу ее, Оливка прекрасно понимает, что я уже по уши влюблена в нее, и подставляет живот — на, почесывай!
— Если животное подставляет живот — это не просто доверие, а сверхдоверие! — уверяет меня Александра Сергеевна. — Однако не все собаки и кошки такие контактные, как Оливка. Животные, которые попадают к нам впервые, сначала испытывают стресс: чужое место, незнакомые люди, шумные соседи.
Поэтому специалисты рекомендуют владельцам привозить с питомцами их любимые игрушки, вещи, лежачок или корзинку.
— Животные — как дети, их нужно любить и понимать. Если животное сразу идет на контакт, я беру его на руки, играю с ним. При агрессии, наоборот, не трогаю, даю успокоиться, но захожу часто, даю привыкнуть к своему запаху. Если собаки отказываются есть, иду на хитрость: беру горячее мясо, обмазываю им дно миски, а сверху засыпаю корм. У собак нет вкусовых рецепторов, они реагируют на запах. И отказаться от мяса не могут.
Наконец вольеры убраны, собаки накормлены и выгуляны, можно и дух перевести. А у Александры Сергеевны дела не заканчиваются: она отвечает на звонки и рассылает фото и видео постояльцев их владельцам, чтобы знали: их питомец сыт и весел. А значит, можно отдыхать спокойно.