Пока хозяин загорает: с кем оставить питомца во время отпуска

Время отпусков началось, и многие москвичи, как птицы, разлетаются в теплые страны, к морю. Далеко не всегда есть возможность отправиться на отдых с домашним питомцем. Поэтому среди москвичей все большей популярностью пользуются зоогостиницы, где любимый пес или кот будет дожидаться возвращения хозяина.

В одну из таких гостиниц, что на Котляковской улице, я и отправилась, решив поработать там горничной. 20 минут от станции «Каширская» на автобусе, и я оказываюсь перед закрытыми большими железными воротами.

— Сейчас, сейчас, уже открываю, — слышен приятный женский голос. Ветеринарный врач Александра Проездова открывает мне ворота. — Мы изнутри закрываемся ради безопасности животных, — объясняет Александра Сергеевна.

Тенистый дворик напоминает мне чем-то тот, где я когда-то отдыхала у Черного моря. Белые домики, забор, увитый плющом, яркие цветы на клумбах.

— А где же животные? — удивляюсь я, размышляя, где здесь могут разместиться 26 вольеров для собак и 16 номеров для кошек.

На мой вопрос ответил многоголосый лай.

— Сразу к животным мы не пойдем, сначала инструктаж, — предупредила меня Александра Сергеевна. — Вы для наших клиентов человек новый, да и специфики работы еще не знаете.

Я послушно поплелась за наставницей в маленький домик, в уютной комнате которого увидела письменный стол, шкафы с медикаментами, напольные весы, кушетку для осмотра четверолапых постояльцев.

— Это журнал бронирования, — объясняет Александра Проездова. — Здесь имена владельцев, их контакты, кличка питомца, время его пребывания в зоогостинице. Это карта для кинологов. Здесь четко прописано, когда, что и сколько ест животное, сколько раз в день и в какое время собака выгуливается. И ни при каких обстоятельствах мы не меняем этот режим. Кроме того, тут отмечается, какие лакомства можно иногда давать нашему гостю.

Среди москвичей все большей популярностью пользуются зоогостиницы, где любимый пес или кот будет дожидаться возвращения хозяина Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

— О, я как раз по дороге зашла в зоомагазин и купила несколько вкусняшек, — я с готовностью полезла в сумку.

— Вот этого как раз и нельзя, — улыбнулась моей наивности ветеринарный врач. — Все наши клиенты разные, кто-то — аллергик, у кого-то проблемы с почками, да и возраст каждого животного надо учитывать. Поэтому, принимая в гостиницу собаку или кошку, мы проводим полный осмотр. Например, если у животного кашель, немедленно проверяем его у кардиолога, велика вероятность обнаружить у пса сердечную недостаточность. Разумеется, тщательно следим за здоровьем питомцев в течение всего пребывания у нас.

Чтобы продемонстрировать, как это происходит, Александра Сергеевна привела из вольера крупного пса по кличке Айк. Собака спокойно вошла в комнату, привычно встала на весы. Сама! Не дожидаясь команды и подсказок.

— Айк с нами уже 8 лет, привык, — строгая с виду Александра Сергеевна прямо-таки засветилась, гладя шоколадную спину собаки.

— Ого! 43 килограмма! Это сколько же ему еды нужно? — удивляюсь я.

Оказалось, Айк за зиму набрал лишний вес, поэтому сейчас сидит на диете, его ежедневная норма — 400 граммов качественного сухого корма. Словно понимая наши слова, пес горестно вздохнул, видно, любит поесть.

— Сейчас посмотрим тебе зубки, ушки, глазки, пощупаем животик и поиграем, — пообещала доктор.

Айк с пониманием глянул на нее и... открыл пасть. Во дворе Айк с удовольствием демонстрирует свои умения — «умирает», «отмирает», ходит рядом и раскатисто лает при команде «Голос!».

Однако уделять внимание одному псу несправедливо, тем более другим постояльцам тоже пора гулять. Мы входим на закрытую территорию, где располагаются вольеры — чистые, ухоженные. Мне доверяют шланг, чтобы я полила все дорожки, в такую жару животным необходимы свежесть и прохлада. Радужные струи воды поднимают настроение, я начинаю тихонько напевать себе под нос. Собаки прислушиваются, а белоснежный самоед неожиданно начинает подпевать мне.

Животные — как дети, их нужно любить и понимать, считает ветврач Александра Проездова Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

— Главный тенор отеля? — спрашиваю у Александры Сергеевны.

— Нет, оперная певица у нас кошка Алиса, я вас с ней познакомлю. Вы обратите внимание, какие у нее глаза необыкновенные — янтарные.

Позже я побывала у Алисы в гостях. Номер у этой красавицы многоэтажный, светлый, с калорифером, который включают при необходимости.

А в зоне выгула прыгает и веселится дворняжка Оливка, которая, как булгаковский Шарик, вытянула счастливый билетик. Александра Сергеевна разрешает мне присоединиться к прогулке.

— Гуляем мы только тут, за территорию не выходим. Главное правило — выгуливать строго по одной собаке, даже если владельцы не против, чтобы их питомцы гуляли вместе. Мы стараемся не рисковать — даже в игре животные могут случайно поранить друг друга...

Оливка подходит ко мне и, как мне кажется, улыбается, если так можно говорить о собаке. Я глажу ее, Оливка прекрасно понимает, что я уже по уши влюблена в нее, и подставляет живот — на, почесывай!

— Если животное подставляет живот — это не просто доверие, а сверхдоверие! — уверяет меня Александра Сергеевна. — Однако не все собаки и кошки такие контактные, как Оливка. Животные, которые попадают к нам впервые, сначала испытывают стресс: чужое место, незнакомые люди, шумные соседи.

Поэтому специалисты рекомендуют владельцам привозить с питомцами их любимые игрушки, вещи, лежачок или корзинку.

— Животные — как дети, их нужно любить и понимать. Если животное сразу идет на контакт, я беру его на руки, играю с ним. При агрессии, наоборот, не трогаю, даю успокоиться, но захожу часто, даю привыкнуть к своему запаху. Если собаки отказываются есть, иду на хитрость: беру горячее мясо, обмазываю им дно миски, а сверху засыпаю корм. У собак нет вкусовых рецепторов, они реагируют на запах. И отказаться от мяса не могут.

Наконец вольеры убраны, собаки накормлены и выгуляны, можно и дух перевести. А у Александры Сергеевны дела не заканчиваются: она отвечает на звонки и рассылает фото и видео постояльцев их владельцам, чтобы знали: их питомец сыт и весел. А значит, можно отдыхать спокойно.