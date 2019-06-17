Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу адвоката Михаила Абызова
Московский городской суд 24 июня рассмотрит апелляционную жалобу защиты бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщил его адвокат Александр Аснис.
По его словам, заседание суда начнется в 14:45 по московскому времени. Сторона защиты просит смягчить меру пресечения в отношении Михаила Абызова, сообщает ТАСС.
Напомним, что в отношении экс-министра Открытого правительства РФ было возбуждено дело по факту создания преступного сообщества и денежных хищений. По версии следствия, Михаил Абызов путем обмана акционеров крупных компаний Новосибирской области по электроэнергетике похитил у них четыре миллиарда рублей и вывел их за рубеж. Басманный суд Москвы 23 мая продлил на два месяца срок содержания под стражей Михаила Абызова.
Читайте также: Суд отменил решение об аресте почти 4,5 миллиона рублей Абызова