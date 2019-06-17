Москвичи смогут познакомиться с традициями Абхазии на фестивале «Апсны»
Фестиваль Абхазии «Апсны» состоится тридцатого июня в московском парке «Красная Пресня».
Жители и гости Москвы, пришедшие на мероприятие, смогут посетить концерт с музыкальными и хореографическими номерами в лучших абхазских традициях. Помимо зрелищных выступлений, организаторы фестиваля предлагают всем гостям попробовать блюда народной кухни. А после трапезы можно отправиться на урок абхазского языка и поиграть на барабанах «адаул».
Для любителей кино тоже найдется приятное занятие. Даже поклонникам спорта скучно не будет — они смогут поучаствовать в турнире стрельбы из лука. В рамках фестиваля всех пришедших приглашают на просмотр фильмов о традициях кавказского народа.
Приблизиться к абхазским обычаям гости мероприятия смогут, поучаствовав в импровизированной свадебной церемонии, где каждого угостят традиционным вином.
А еще на празднике будут аниматоры и творческие мастерские, которые не оставят равнодушным ни одного ребенка.
В конце вечера состоится розыгрыш главного приза — путевки в Абхазию. Победитель будет определен по результатам конкурса в социальных сетях, сообщают «Известия».
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