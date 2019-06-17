Почти 40 камер будут следить за непропуском пешеходов на дорогах столицы
В Центре организации дорожного движения рассказали о том, как обеспечивается безопасность в Москве.
По словам пресс-службы организации, в столице установят более 10 камер нужных для фиксации непропуска пешеходов.
— Сейчас в Москве 27 камер, следящих за машинами, которые не пропускают пешеходов. Скоро будет на 12 больше, — говорится в новости ЦОДД.
Сейчас в Москве 27 камер, следящих за машинами, которые не пропускают пешеходов. Скоро будет на 12 больше. А потом ещё больше - очень много аварийных мест, где на зебрах сбивают людей. Камеры - один из способов предотвратить ДТП и сделать город немного безопаснее. pic.twitter.com/TivdnyHvch— ЦОДД (@gucodd) June 17, 2019
Представители организации добавили, что благодаря таким камерам становится возможным предотвратить аварии на столичных дорогах.
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