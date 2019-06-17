Мособлгаз проведет техобслуживание газового оборудования для ветеранов

АО «Мособлгаз» проведет техобслуживание газового оборудования для 470 ветеранов войны, живущих в Московской области. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.
Проведение техобслуживания состоится в рамках акции «Мособлгаз — участникам Великой Отечественной войны: с благодарностью за Победу!».
— Большинство заявок от участников ВОВ поступило в Ногинскмежрайгаз, а также в Подольский и Мытищинский филиалы Мособлгаза, — говорится в сообщении.
Акция проводится уже второй год. В разное время специалисты Мособлгаза бесплатно устанавливали для подмосковных ветеранов новые газовые плиты, котлы, колонки, а также проводили годовое техническое обслуживание газового оборудования. За все время проведения акции Мособлгаз заменил более 5,5 тысячи газовых плит, более 600 котлов и 500 колонок, передает агентство «Москва».
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