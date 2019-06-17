Более 20 павильонов «Здоровая Москва» заработали в столичных местах отдыха

Еще 21 павильон «Здоровая Москва», где можно бесплатно проверить здоровье, заработал в девяти округах столицы. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

Теперь можно бесплатно провериться уже в 45 пунктах «Здоровой Москвы».

Первые восемь павильонов открылись 3 июня. С момента запуска здоровье успели проверить более 11 тысяч человек — свыше 7,5 тысячи женщин и почти четыре тысячи мужчин.

— Павильоны «Здоровая Москва» будут работать все лето с 8:00 до 22:00 без перерывов и выходных, и любой москвич может пройти обследование абсолютно бесплатно, — сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

Павильоны работают в парке 50-летия Октября, Школьном сквере, в парке «Садовники», музее-заповеднике «Царицыно», Измайловском парке в районе Соколиная гора и других местах. Москвичей принимают врачи отделений медицинской профилактики детских и взрослых поликлиник.

В павильонах можно измерить внутриглазное давление, сделать электрокардиограмму, сдать анализы крови и так далее. Результаты исследований вносятся в электронную карту. При необходимости дополнительных обследований можно сразу в павильоне записаться в поликлинику на прием к узким специалистам.

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