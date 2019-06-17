Адвокат блогера Баженова подтвердил информацию о мирном соглашении с Kinodanz

Автор YouTube-канала BadComedian Евгений Баженов и кинокомпания Kinodanz, которая подала к нему иск на один миллион рублей, заключили мировое соглашение. Эту информацию корреспонденту «Вечерней Москвы» подтвердил адвокат видеоблогера Сергей Панченко.

— Согласно достигнутым договоренностям, стороны друг к другу претензий не имеют и считают ситуацию полностью урегулированной, — прокомментировал он «ВМ». — 24 июня на судебном заседании ожидается формальное прекращение дела по заявленному иску.

Адвокат добавил, что остальные условия соглашения являются конфиденциальными и не подлежат оглашению.

Напомним, продюсер Kinodanz Евгений Мелентьев обвинил Баженова в нарушении авторских прав после выхода рецензии на фильм «За гранью реальности» на YouTube-канале BadComedian. Он предъявил видеоблогеру иск в размере одного миллиона рублей. В начале июня Евгений Баженов выпустил видео с заявлением о том, что он допускает закрытие своего канала из-за иска от Мелентьева.

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Дурная реакция на плохую шутку

Колонка обозревателя «ВМ» Кирилла Янишевского

Вот уже который день обсуждается громкая тема: едва ли не главный обзорщик кино в российском Интернете Евгений Баженов (BadComedian) рискует лишиться канала из-за судебного иска от компании KD Studios — бывшей Kinodanz. Сейчас можно начать перечислять всех звезд, вставших на защиту отчаянного кинокритика, считать, за сколько часов поклонники соберут ему несчастный миллион рублей, который от него требуют в суде. Но это в данной ситуации не так уж и важно. Куда интереснее получить ответ на другой животрепещущий вопрос: а KD Studios этот иск зачем? (далее...)