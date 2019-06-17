Сплошная линия длиной 40 километров появилась на российской дороге
Сплошную линию длиной 40 километров нанесли на трассе Воронеж — Нововоронеж. Известно, что она появилась на дороге без согласования с ГИБДД.
Автомобилисты пожаловались на то, что на протяжении 40 километров на указанной трассе нет ни одного места для обгона или разворота. Водителям приходится совершать эти виражи по обочине. А это, как известно, не способствует сохранению безопасности.
— Решение о нанесении сплошной разметки принималось региональным Департаментом дорожной деятельности, с нами его не согласовывали, — передает «Российская газета» слова главы отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Воронежской области Татьяны Сушковой.
Отмечается, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют правильность решения.
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