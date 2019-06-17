Стилист Влад Лисовец назвал главные ошибки летнего гардероба

Лето в Москве в разгаре, многие магазины предлагают скидки и разнообразные варианты нарядов. На что обратить внимание и каких ошибок важно избежать в гардеробе и макияже?

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Эксперт моды, стилист Влад Лисовец в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» заявил, что многое зависит от фигуры и образа жизни человека, но есть ошибки, которые не стоит допускать в гардеробе.

— Сейчас не стоит носить обтягивающие джинсы и футболки. В моде сегодня — тренд 90-х, некоторым тяжело переодеваться из привычного стиля, но одежда должна быть чуть свободна в области плеч, в моде платья, расклешенные до середины икры. Летом странно выглядит укладка и яркий макияж. Берите за базу, вне зависимости от возраста, одежду всех цветов фломастеров; если стесняетесь — берите один яркий цвет. Для более смелых — сочетание оранжевого, красного и черного (темно-синего) — это очень агрессивное сочетание цветов. Самый немодный цвет не могу назвать. Наверное, фиолетовый, он очень сложный и подходит для вечера, — заявил Лисовец.

Стилист назвал главные ошибки женщин, которые очень упрощают образ:

— Не носите странную длину чуть выше колена, когда хотела оголить ноги, но якобы не успела. Я прошу прощения, но расклешенное от груди «колокольчиком» платье такой длины выглядит очень провинциально. Носите юбки и платья либо по середину икры, либо мини. Удобная обувь в тренде. Подбирайте длину очень аккуратно, чтобы не выглядело вульгарно. Если у вас откровенная одежда, не ведите себя нарочито доступно, будьте естественны. Должна быть легкость, как будто вы не готовились долго к выходу, — подытожил эксперт.

Бьюти-блогер Елена Крыгина рассказала об актуальных трендах в макияже.

— Летнее солнце очень яркое, поэтому помните, что косметика тоже выглядит ярче. Ключевая тенденция в макияже этим летом — чистый цвет. Важна гладкая кожа, ухоженные брови, яркие глаза. Макияж носится как аксессуар. Можно использовать красную помаду: обращайте внимание на теплые оттенки, как сицилийский апельсин с оранжевым подтоном. Тональное средство не должно быть видно на коже. Сейчас средств, подчеркивающих цвет кожи, очень много, — отметила блогер.

Крыгина назвала главные ошибки в макияже, которые не стоит допускать женщинам:

— Главные ошибки — слишком желтый оттенок тона лица, переизбыток бронзатора, губы светлее общего оттенка кожи — это пошло и очень простит образ. Еще одна ошибка — слишком тонкие брови, они старят и полнят лицо. Любой перебор негативно сказывается на внешности, — предостерегла москвичек блогер.

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