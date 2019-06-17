Зеленский заявил о готовности действовать в «минском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном объявил о своей готовности продолжать развивать международные европейские отношения в «нормандском формате», то есть в режиме диалога представителей «нормандской четверки»: Украины, России, Франции и Германии.
Однако он отметил, что Киев не желает вести прямые переговоры с Луганском и Донецком. Украинская сторона согласна обсуждать военные и другие вопросы на уровне глав государств.
— Мы готовы действовать в минском формате, продолжать отношения, прекратить огонь, — сказал Зеленский.
Он отметил также и необходимые условия для переговоров. Президент Украины подчеркнул, что это «вопрос заключенных и вопрос прекращения огня».
— То есть все то, что документирует минский процесс с самого начала, — приводит слова главы государства РИА Новости.
Добавим, что о необходимости указать на определенные условия по ходу встречи заявил президент Франции.
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