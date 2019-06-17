Послы русского языка: кто они такие и как ими стать

Выпускница Института имени Пушкина Александра Пантелеева — уже действующий посол русского языка в мире.

За свою «карьеру» девушка успела побывать участницей образовательных экспедиций в Азербайджан, Бахрейн, Молдову и Узбекистан. Общение со школьниками, открытые уроки и совершенно дружеская форма коммуникации с людьми из самых разных уголков планеты — лишь малая доля того жизненного опыта, который гарантирован будущим амбассадорам.

— Стать послом русского языка — это не просто престижно, — увлеченно рассказывает Александра. — Это не просто возможность встретиться с известными людьми или даже лидерами государств.

За гордым званием посла русского языка скрываются экспедиции в другие уголки мира, образовательные поездки по регионам страны, участие в разнообразнейших мероприятиях, фестивалях, конкурсах, выставках, стажировках в школах. Мы даже в глухой тайге побывали! Главная обязанность посла — регулярные поездки за рубеж для ознакомления иностранцев с русским языком, культурой и литературой. Некоторые ребята выбирают работу в регионах родной страны, устраиваясь в детские центры и всячески способствуя повышению грамотности российских ребят.

— Любопытно, но послам вовсе не обязательно лучше всех знать русский, — добавляет Александра. — Обязательно только любить родную культуру, свою страну и людей вокруг.

Всем волонтерам, прошедшим отборочный этап, предстоит специальный курс подготовки, разработанный Институтом Пушкина. Будущих послов обучат основам преподавания русского как иностранного или неродного, а также азам межкультурной коммуникации и педагогики. Причем курс доступен как в онлайн-формате, так и в очном.

— Чтобы попасть на программу, нам предстоит записать фрагмент любого русского стихотворения на видео и разместить его в социальных сетях, — рассказывает участница отборочного этапа, москвичка Ангелина Карпова. — Кроме того, организаторы в анкетной форме расспрашивают про мотивацию, имеющиеся жизненные достижения и наличие педагогического или вожатского опыта. Я все детство провела в летних пионерских лагерях, так что такой формат отдыха и волонтерской деятельности у меня разве что не в генах! Со дня на день определюсь со стихотворением — и вперед, жечь глаголом сердца людей.

Отправить заявки на участие в программе могут студенты, аспиранты или выпускники российского или зарубежного вуза в возрасте от 18 до 30 лет.

Прием открыт до 3 июля. Финалистов пригласят на очный этап отбора, который состоится уже этим летом на Всероссийском молодежном форуме «Бирюса» в Красноярском крае.

Напомним, что программа «Послы русского языка в мире» была инициирована Институтом Пушкина еще в 2015 году. По результатам конкурсных отборов участниками проекта уже являются 227 человек из 90 университетов России и заграницы. Образовательно-просветительские экспедиции амбассадоров уже побывали в таких странах, как Вьетнам, Иран, Китай, Перу и Португалия.

В 2019 году институт планирует расширять программу и открывать собственную штаб-квартиру в Турции и Франции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Маргарита Русецкая, ректор Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина:

— Постоянно растущий интерес к программе «Послы русского языка в мире» доказывает, что душа молодежи расположена к работе, направленной на процветание русского языка и русской культуры — как в рамках профессиональной деятельности, так и в личное время. В 2018 году программа поддержана Фондом президентских грантов и Федеральным агентством по делам молодежи.