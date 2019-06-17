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Город

Резиновая или хватит: почему Москва после расширения повторяет путь других городских агломераций

Никита Миронов 
• 22:40 • 17 июня 2019
Москва — далеко не самый крупный мегаполис мира
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Москва — далеко не самый крупный мегаполис мира
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»
За последние семь лет число рабочих мест на присоединенных к Москве территориях выросло в 2,5 раза. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Сейчас в Новой Москве могут найти работу уже 236 тысяч человек. Территории активно развиваются, и ряд экспертов поднимают вопрос о дальнейшем расширении столицы. Необходимо ли оно? Ведь Москва, например, по площади сейчас в 32 раза меньше китайского Чунцина. О расширении рассуждают эксперты «Вечерней Москвы».

В эфире сетевого вещания «ВМ» прошел круглый стол «C какими проблемами роста может столкнуться столица при неминуемом расширении». Сначала, впрочем, эксперты решили обсудить последнее крупное расширение города, которое произошло 1 июля 2012 года.

Развитие по новому вектору

— На протяжении многих веков Москва расширялась кругами. Сначала она была внутри нынешнего Бульварного кольца, потом внутри Садового, затем внутри нынешнего Третьего транспортного и так далее, — рассказывает заместитель председателя Комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Олег Сорока. — Но этот принцип развития, как показала мировая градостроительная практика, — тупиковый. Почему? Потому что все дороги ведут только в центр, и в центре концентрируется вся деловая жизнь. Но если мы хотим строить по-настоящему удобный город, то центров должно быть несколько. Вот именно поэтому и присоединили часть Московской области — чтобы развивать там новые точки притяжения трудовых ресурсов. И подобное развитие уже идет.

16:21 23 мая 2019

Круглый стол_23_05_19

Видео: Вечерняя Москва

В Новую Москву тянут всю инфраструктуру — дороги, метро, там появляются новые детсады, школы, поликлиники. Одних только станций подземки в ближайшие 15 лет введут 35! Схема проста: дорожную инфраструктуру тянут практически до границ Калужской области и вдоль нее создаются центры притяжения рабочей силы. Это уже другое, линейное развитие.

Теория трех каркасов

В ходе дискуссии возник вопрос — как долго столица будет осваивать присоединенные территории. Власти озвучили дату: в 2035 году старая и Новая Москва по уровню развития сравняются. Что для этого предстоит сделать? Успеем ли?

— Есть три каркаса, которые при развитии территории необходимо сформировать, — пояснил архитектор и градостроитель Илья Заливухин. — Первый каркас — социальный: детсады, школы, поликлиники, больницы, кинотеатры, культурные центры. Второй каркас — транспортный. На новых территориях должно быть все — от метро до велосипедных дорожек. Третий каркас — инженерный: вода, канализация, отопление, электричество. Стоимость всех этих каркасов колоссальна, поэтому строить их придется десятки лет. Но только после того, как все три каркаса будут сформированы, территория станет притягательной как для покупателей жилья, так и для бизнеса, который организует здесь рабочие места. Только тогда и никак не раньше.

Председатель Исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков, член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов считает, что все три каркаса в Новой Москве уже активно возводятся.

— Я там был буквально вчера и скажу, там не просто строится инфраструктура, она строится с большим запасом, с расчетом на будущее, — пояснил эксперт. — Дороги, метро, инженерные коммуникации возводят с учетом того, что число жителей скоро будет в несколько раз больше, чем сейчас. Один пример: самая большая больница в России будет в Новой Москве. Вот вам, кстати, и новые рабочие места.

Сначала обустроим старую Москву

Все здорово, но в ходе дискуссии возник логичный вопрос: если Новая Москва так здорово развивается, то станет ли комфортнее жить в старой? Экономист Григорий Мальцев сомневается.

— Опыт ведущих мировых мегаполисов, например, Сеула, показывает: если ядро города перегружено, то нужно в первую очередь заняться перераспределением рабочих мест внутри этого ядра. Если перенести этот принцип на московские реалии, то необходимо для начала разгрузить центр Москвы от избыточного количества рабочих мест. Сегодня в радиусе 3,5 километра от Кремля сосредоточено 40 процентов всех рабочих мест столицы. И пока так будет, огромные транспортные потоки продолжат двигаться туда по вылетным магистралям утром и обратно — вечером. И миллионы москвичей продолжат тратить на дорогу 2–3 часа в день и больше. Потому что, в отличие от многих других мегаполисов, у нас максимальная плотность людей на окраинах, а рабочие места — в центре, — пояснил эксперт.

Урбанист Григорий Мельник согласен.

— Сами по себе новые территории старую Москву не разгрузят. Вот мы их присоединили, отлично. Построили жилье, создали рабочие места. Тоже прекрасно. Но неужели кто-то будет ездить, скажем, из Бибирево или Люблино в Новую Москву работать? Я сильно сомневаюсь, — рассуждает эксперт. — Вывод: если мы хотим разгрузить старую Москву, необходимо создавать рабочие места в том же Бибиреве и Люблине, чтобы люди работали как можно ближе к месту жительства. А в Новой Москве будут работать преимущественно жители присоединенных территорий. Если же рабочие места на окраинах, в том числе в Новой Москве, не создавать, то все так и продолжат ездить в центр. И ничего не изменится.

Григорий Мальцев добавляет:

— Не нужно думать, что полицентричность, о необходимости которой все так давно рассуждают, случится сама собой и быстро. Токио — одна из самых крупных городских агломераций в мире — развивает ее уже лет пятьдесят! И только сейчас у этой агломерации появилось несколько центров.

На переезд пока нет денег

Когда сама идея расширения Москвы возникла, тогдашний президент Дмитрий Медведев предложил перевести на новые территории федеральное правительство, две палаты парламента и многие федеральные органы. Вот тогда бы, действительно, у Москвы появился новый административный центр. А некоторые эксперты считают, что вслед за ним в Новую Москву переместился бы и центр деловой.

— Любой бизнес в России традиционно сильно зависит от власти, тесно с ней общается, поэтому территориальная близость имеет большое значение, — пояснил кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — Обратите внимание: офисы большинства крупных компаний расположены совсем близко к Кремлю. А иногда и с видом на Кремль, как, например, Роснефть или АФК «Система». Ведь это еще и вопрос престижа. Почему в Санкт-Петербурге нет головных офисов крупных российских компаний, кроме «Газпрома», который туда специально для поддержания городского бюджета перевели? А ровно потому, что там нет федеральных органов власти — только их региональные представительства. Поэтому, конечно, если федералы на территорию Новой Москвы все-таки переедут, то туда следом переберется и крупный бизнес. Там моментально начнут строить элитные кварталы для бизнесменов и крупных федеральных чиновников. А нынешний центр Москвы станет историческим, культурным и туристическим.

Почему же переезда пока не случилось?

— Причина банальна — пока нет денег. Точнее, они есть, но те триллионы рублей, в которые переезд обойдется, лучше потратить на более существенные нужды, — пояснил Артем Кирьянов.

Кто будет жить на новых территориях

Итак, ни власть, ни крупный бизнес в Новую Москву пока не переезжают. Кто же там будет жить?

— В первую очередь, мне кажется, москвичи, желающие расширить жилплощадь. Сегодня на деньги, вырученные от продажи малогабаритной «двушки» на Третьем кольце, в Новой Москве можно купить пятикомнатную квартиру в новом доме, — пояснил Артем Кирьянов. — Плюс воздух там чище, вся инфраструктура уже подтягивается к московской.

По мнению эксперта, города ближнего Подмосковья пока существенно проигрывают Новой Москве.

— Там нет метро, там несколько ниже стандарты благоустройства, и, что очень важно, — значительно более высокие тарифы на услуги ЖКХ. Плюс в Подмосковье нет существенных столичных льгот — например, московской надбавки к пенсии. Так что Новая Москва в этом соревновании сегодня явно выигрывает.

Как считают эксперты, населять Новую Москву в ближайшее время будут две основных категории жителей.

— Первая и главная — это молодые семьи, — считает Виктор Кудрявцев. — Ведь жилье там сейчас относительно дешевое, то есть ровно такое, на какое молодежь может рассчитывать.

Вторая категория — люди пенсионного возраста. Уже много лет есть тенденция: московские пенсионеры переезжают в область, поближе к природе, чтобы отдохнуть от большого города. При этом, правда, почти все оставляют московскую прописку — ведь нужно сохранить московские льготы и иметь возможность лечиться в московских медучреждениях, которые лучше областных. Теперь у пенсионеров есть возможность переезжать в рамках Москвы, что они, я уверен, и будут делать. Особенно в районы с малоэтажной застройкой.

Григорий Мельник не согласен. По его мнению, идея московского комфорта и близости к природе не совместимы.

— Когда присоединяли новые территории, была озвучена идея застроить их по преимуществу домами не выше пяти этажей. В том числе — таунхаусами. И только вблизи МКАД строить высотки, — рассказывает урбанист Григорий Мельник. — С высотками в Новой Москве полный порядок, а вот с малоэтажной застройкой — нет. И причины, к сожалению, объективны.

Как пояснил эксперт, себестоимость квадратного метра при малоэтажной застройке для девелопера значительно выше, чем при многоэтажной. А прибыль — значительно ниже. Да и самим потенциальным покупателям, как ни странно, такие проекты не очень интересны. — Во-первых, они достаточно далеко от МКАД, а работает большинство все-таки не рядом с домом, а внутри Кольцевой. Значит нужно каждый день далеко и долго ездить. Тянуть к поселкам таунхаусов ветку метро никто не будет: слишком мало потенциальных пассажиров. Во-вторых, низкая плотность населения автоматически оборачивается более удаленной социальной инфраструктурой: открывать сетевой магазин, строить поликлинику рядом с небольшим поселком тоже никто не станет. Значит, пешком не дойти, придется ездить. А это не очень удобно. Жить «на природе» и иметь при этом все городские удобства практически невозможно. Хотите комфорта — жертвуйте природой. Хотите природы — жертвуйте комфортом. А ведь пожилому человеку нужен в первую очередь именно комфорт: чтобы под боком магазин и поликлиника. А для свежего воздуха есть дача. Так что основными жителями Новой Москвы, я считаю, будут все-таки молодые семьи и москвичи всех возрастов, желающие поменять более развитую инфраструктуру на дополнительные квадратные метры.

Работать над тем, что есть

— Я бы хотел начать с социальной справедливости. Сейчас огромное число жителей Московской области работают в столице, а значит, здесь же платят налоги, которые идут в городской бюджет столицы. Но московских льгот при этом они не имеют. Мне кажется, что если и вести речь о дальнейшем расширении столицы, то первое, что нужно сделать, — это наделить всех, работающих в Москве, городскими льготами, — убежден Артем Кирьянов. — Да, это потребует дополнительных бюджетных затрат, но это будет справедливо. Второе, о чем следует задуматься, это сделать наш город полицентричным. Тогда люди смогут работать не только в центре, но и на окраинах — в том числе в своих Химках или Балашихе, что резко снизит трафик, улучшит экологическую ситуацию и сделает жизнь миллионов людей комфортнее — им не придется тратить несколько часов на дорогу.

Виктор Кудрявцев высказался против дальнейшего расширения Москвы.

— Куда ее расширять и, главное, зачем? Ну, предположим, Москвой станут Мытищи. Или Химки. Что дальше? На городском бюджете тут же «повиснут» сотни тысяч местных льготников: пенсионеров, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями и так далее.

Там придется проводить программу реновации, потому что в тех же Мытищах много хрущевок.

И это тоже расходы, — пояснил эксперт. — Плюс придется тянуть туда метро. Снова гигантские затраты. А какие выгоды получит? Да никаких, ноль. Одни убытки. Большинство жителей Подмосковья и так работают в столице и платят здесь налоги. Крупных успешных предприятий в ближайшем Подмосковье — раз-два и обчелся.

Поэтому каких-то новых существенных доходов с присоединением городов ближайшего Подмосковья в бюджет Москвы ждать не приходится.

Расширяться, на мой взгляд, имеет смысл только туда, где есть площади под застройку. А это значит, что смогут заработать девелоперы и вообще весь Стройкомплекс, а с ними и городской бюджет. Но таких пустот вокруг МКАД — кроме Новой Москвы — я не знаю. Все давно застроено, причем вплотную к Кольцевой. Расширяя столицу, надо отдать должное, власти выбрали правильное направление. Оно экологически чистое и, что очень важно, малозаселенное. Есть где строить и развиваться. А «навешивать» на себя города Подмосковья ни малейшего смысла нет: город не выиграет, а только проиграет.

Олег Сорока резюмирует.

— Нам для начала нужно освоить ту территорию, что уже есть. О дальнейшем расширении нужно вести речь тогда, когда в этом будет необходимость. Пока никакой необходимости вновь расширяться, на мой взгляд, нет. У нас есть, чем заниматься на присоединенных территориях в ближайшие 20–30, а то и более лет.

ТОП-7 мегаполисов

Москва — далеко не самый крупный мегаполис мира. Ее площадь «всего» 2561 квадратный километр. Население — 12,6 миллиона человек. А вот, для сравнения, как выглядят крупнейшие агломерации мира:

Чунцин (Китай) — 82 400 квадратных километров. Население — 30,12 миллиона человек.

Ханчжоу (Китай) — 16 840 квадратных километров. Население — 9 миллионов человек.

— Пекин (Китай) — 16 801 квадратный километр. Население — 21,7 миллиона человек.

— Брисбен (Австралия) — 15 826 квадратных километров. Население — 2,27 миллиона человек.

—Чэнду (Китай) — 12 390 квадратных километров. Население — 14,7 миллиона человек.

— Сидней (Австралия) — 12 144 квадратных километров. Население — 4,84 миллиона человек.

— Тяньцзинь (Китай) — 11 760 квадратных километров. Население — 15,47 миллиона человек.

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Дмитрий Медведев поручил перепроверить сведения о росте цен на бензин
15:4917 июня 2019
Внутренняя политика
Эффективность работы сервисной службы Мосгаза увеличилась в три раза
15:4817 июня 2019
Город
Метеозависимых людей предупредили о геомагнитных возмущениях
15:4817 июня 2019
Здоровье
Собственный храм в Москве появится у МЧС РФ
15:3117 июня 2019
Город
Российские археологи обнаружили остатки римской эпохи в древнем городе
15:3017 июня 2019
Наука
Следователи проверяют информацию о мошенничестве микрофинансовой фирмы
15:2617 июня 2019
Происшествия
Эксперт: Не стоит переоценивать разлад в российско-британских отношениях
15:2117 июня 2019
Внешняя политика
Ковчег с мощами святых передали храму Росгвардии
14:5617 июня 2019
Религия
Чучело черного ягуара создали в Дарвиновском музее
14:5017 июня 2019
Город
Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу адвоката Михаила Абызова
14:5017 июня 2019
Происшествия
Бари Алибасова выписали из больницы
14:4217 июня 2019
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Сборная России по футболу сыграет против Шотландии в «Лужниках»
14:3017 июня 2019
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Наивный покупатель. Уловки столичных торговцев экопродукт...

11 июня 18:42
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