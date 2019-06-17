Зумба для пенсионеров: участницы «Московского долголетия» освоили новый вид фитнеса

В каждом московском районе есть своя «изюминка» — направление, которое отличает его от других. Но одним из самых популярных можно смело назвать зумбу — необычное смешение танцевальных движений и кардиотренировки. На первый взгляд, это все-таки больше похоже на аэробику, но уже после нескольких минут занятий начинаешь понимать, что в несложных движениях кроется самая настоящая танцевальная философия.

— Для занятий зумбой не требуется никакого сложного инвентаря. Вся экипировка — леггинсы, футболка и легкая обувь, — рассказывает тренер группы и педагог-хореограф Анастасия Буянова. — Так как занятия в холодное время года проходят в помещении спортивного зала, нам не страшна и плохая погода.

А солнечным летом все только рады выбраться на улицу и провести занятие под открытым небом. Обычно занятия зумбой проходят два раза в неделю — в будний и выходной день.

Группы небольшие, по 7–10 человек. Места хватает всем, а заряда бодрости и энергии после занятий хватило бы на сотню человек.

— Зумба, по сути, самый доступный вариант для тех, кто любит танцы, но из-за возрастных или физических ограничений не может позволить себе занятия, например, гиперактивными латиной или восточными танцами. А ограничивать себя банальной аэробикой не хочет, — продолжает Буянова.

Очевидно, что главный человек в зале на таком необычном занятии — тренер. Именно он может правильно подобрать композиции, силовую нагрузку и сложность танцевальных элементов для участников зумба-тренировки.

— У меня долгое время были проблемы со спиной, болела поясница. А сейчас посмотрите, как я двигаюсь, — совершает резкие повороты корпусом участница тренировки в Хорошевском районе Елена Шпинева.

Смотришь на участников занятий, и становится понятно, что зумба — это не только фитнес и танцы, в первую очередь это еще и знакомства на волне позитивных эмоций.

— Обычно это происходит незаметно, но всегда в конце занятия — тонус, настроение на высоте. Как будто что-то заводит организм и дарит хорошее настроение на весь день, — добавляет Зинаида Катова, одна из самых активных участниц зумба-марафона.

Даже после окончания тренировки участники группы не спешат переодеваться и расходиться по своим делам.

Как будто в профессиональной команде, тренер-хореограф начинает «разбор полетов», объясняя каждому его ошибки или указывая на элементы, которые стоит доработать. Не обходится и без домашнего задания, но, кажется, никого оно не расстраивает и уж точно не заставит прогулять следующее занятие.

Программа «Московское долголетие», запущенная городским правительством в прошлом году, включает в себя множество направлений для горожан старшего возраста, которые продолжают вести активную жизнь и после выхода на пенсию.

Скандинавская ходьба, гимнастика, флористика, дизайн одежды, хоровое пение, иностранные языки, компьютерная грамотность, любительский театр — всем этим и многим другим могут заняться москвичи старшего возраста. Достаточно прийти в ближайший территориальный центр социального обслуживания, выбрать занятие по душе и записаться в группу. Все занятия бесплатны, главное — не забыть взять с собой паспорт, социальную карту москвича и СНИЛС.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Волков, и.о. начальника отдела социальных коммуникаций и активного долголетия ТЦСО «Арбат»:

— В нашем центре, как и в других центрах социального обслуживания по всей Москве, пенсионеры совершенно бесплатно занимаются зумбой. Между собой мы называем это направление «фитнес-тренажер», проще говоря, танцевальная гимнастика под музыку. Все начинается с короткой разминки, а дальше музыкальная часть — упражнения под музыку «от рук до ног». Главное — не бояться сделать первый шаг.