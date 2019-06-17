«Ангелы на потолке»: что покажет Москве французский театр марионеток

В течение нескольких дней постановку посмотрела почти вся театральная Москва.

В интервью «Вечерней Москве» исполнитель главной роли — известный актер Брис Берту — делится своими впечатлениями о встрече с московской публикой, с русской культурой и с удивительным театром, созданным Анатолием Васильевым.

— Брис, объясните, пожалуйста, название вашего театра «Ангелы на потолке».

— Название связано с желанием быть немного выше земли, но все-таки не выше потолка. Хочется, чтобы ноги сохраняли ощущение притяжения.

— Верите ли вы, что среди людей есть ангелы?

— В библейском смысле слова в ангелов не верю. В человеческом — да. Для меня магия и волшебство отделены от религии. Театр марионеток, как правило, не затрагивает тему высокой духовности.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Исполнитель главной роли Брис Берту уверен, что театр «Школа драматического искусства» — идеальный универсальный театр современности Фото: Фото спектакля R.A.G.E.

— Почему на Чеховский фестиваль вы выбрали спектакль R.A.G.E.?

— По-французски R.A.G.E. — гнев, ярость, и это настоящие инициалы главного героя спектакля. Всю жизнь он боролся с человеческой глупостью, будучи при этом большим гуманистом. Нам очень хотелось передать два, на первый взгляд, противоположных качества — протеста и высокого гуманизма.

— Театр «Школа драматического искусства» помог вам реализовать все творческие задачи?

— Год назад мы посетили этот театр и сразу влюбились в него. У нас не было уверенности, что Чеховский фестиваль позволит играть на сцене театра «Школа драматического искусства», но очень надеялись на это. Насколько я знаю, Чеховский фестиваль боролся за эту сцену. Восхищаюсь создателем театра Анатолием Васильевым и его сценографом Игорем Поповым. Театр «Школа драматического искусства», согласно моему представлению, — идеальный универсальный театр современности. Он волшебный во всех смыслах.

— Какие впечатления от Москвы?

— В Москве я второй раз. Первый — осматривал театральные площадки, а сейчас знакомился с людьми. Пока я только открываю для себя вашу страну и народ. Небольшой секрет: герой R.A.G.E. — русский, но при этом французский писатель.

— Давайте мы уже откроем имя вашего героя — Ромен Гари. Расскажите, что в его личности, кроме борьбы с глупостью, вам кажется выдающимся?

— Ромен Гари — летчик и герой французского сопротивления, кавалер Ордена Почетного легиона, режиссер, писатель — единственный в мире дважды удостоенный Гонкуровской премии по литературе: в 1956-м под именем Ромена Гари и в 1975-м под именем Эмиля Ажара. Он режиссер своей жизни. Финал придумал сам — застрелился в декабре 1980 года. Еще он был мистификатором. В нашем спектакле работает главный специалист по магии — Рафаэль Наварро. Звучат русские мелодии, отражающие душу героя.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра По-французски R.A.G.E. — гнев, ярость, и это настоящие инициалы главного героя спектакля Фото: Фото спектакля R.A.G.E.

— В реальности вы встречали много умных людей?

— Ум — нечто относительное. Это умение адаптироваться в различных ситуациях. Животные хорошо адаптируются, а люди — так себе. Собаки гораздо умнее людей, и с этим трудно поспорить.

— Почему вы выбрали профессию актера-кукольника?

— Маска гораздо более открывает, чем скрывает. Куклы помогают нам открыть вещи, которые мы бы не смогли открыть, будучи драматическими актерами.

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