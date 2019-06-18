Туристы назвали лучшие реки для летнего отдыха
Любители летнего отдыха на речном берегу чаще всего отправляются в Карелию и на Кубань.
Как выяснили эксперты туристической отрасли, лидером рейтинга популярных для летнего отдыха рек стал поселок Ильинский в Олонецком районе Республики Карелия на реке Олонка. Второе место досталось реке Бжид в Туапсинском районе Краснодарского края.
Также туристы любят отдыхать в поселках Катунь и Чемал на реке Катунь на Алтае и в городе Калязин на правом берегу Волги в Тверской области.
В среднем желающие отдохнуть на берегу реки проводят там от пяти до 13 дней при стоимости жилья от 1,4 тысячи до пяти тысяч рублей в сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала Tvil.ru.
Ранее аналитики туристической отрасли составили рейтинг лучших курортов, расположенных в Содружестве независимых государств.
Читайте также: Москва вошла в число лучших городов для отдыха с отцом