Создатели «Голодных игр» анонсировали приквел
Киностудия Lionsgate совместно с писательницей Сьюзан Коллинз работают над приквелом популярной фантастической саги «Голодные игры».
Ожидается, что в мае 2020 года выйдет новая книга, рассказывающая о событиях за 64 года до оригинальной серии — периоде Десятых Голодных игр.
Как заявил председатель Lionsgate Motion Picture Group Джо Дрейк, студия на протяжении всего периода работы Коллинз над новой книгой держала с ней связь в планах создания приквела. При этом сроки выхода будущего фильма не уточняются, сообщает Hollywood Reporter.
Неизвестно и кто сыграет в новой картине. При этом в 2017 году звезда оригинальных «Голодных игр» Дженифер Лоуренс заявила, что берет двухлетний перерыв в работе.
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