Составлен рейтинг городов с самыми активными невестами
Интернет-сервис по размещению объявлений провел исследование, в ходе которого установил города, чьи жительницы активнее всего готовятся к свадьбе — на основе интереса к свадебным платьям.
Оказалось, что самыми активными невестами являются жительницы Волгограда, Краснодара и Барнаула. В топ-5 вошли также Ульяновск и Саратов.
Жительницы Перми, Красноярска, Челябинска, Екатеринбурга и Москвы проявляют к свадебным платьям наименьший интерес.
В целом по стране спрос на свадебные платья вырос за последний год на 10,4 процента, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала Avito.
Ранее социологи выяснили, как россияне относятся к вопросам семьи и рождения детей, а также в каких ситуациях считают развод оптимальным выходом.
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