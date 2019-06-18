Мусор и нескошенная трава могут стать причиной изъятия земельного участка

В Министерстве экономического развития Российской Федерации разработали два законопроекта, которые предусматривают изъятие земельных участков у частников, если они используются с нарушением требований пожарной безопасности.

Стоит напомнить, что документы были подготовлены по указу президента России Владимира Путина от 26 апреля 2019 года «О мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края». Весной этого года пожары лишь в Забайкалье уничтожили около 100 домов, более 30 человек пострадали. Еще 645 признаны потерпевшими, а ущерб оценили приблизительно в 600 миллионов рублей.

В пояснительной записке к одному из законов уточняется, что следование требованиям пожарной безопасности «не требует значительных временных и материальных затрат» от владельцев участков. Напротив, несоблюдение этих норм чревато угрозами как для недвижимости, так и для человека.

Отметим, что текущим законодательством предписано штрафовать граждан за нарушение пожарной безопасности максимум на пять тысяч рублей (к примеру, за сжигание сухой травы в лесу). Санкции для юрлиц колеблются от 100 тысяч до одного миллиона рублей в зависимости от тяжести нарушения.

Вышеуказанные поправки в Земельный кодекс и закон «О пожарной безопасности», а также в Гражданский кодекс представлены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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