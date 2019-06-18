МВД РФ раскрыло дело о пропаже икон в подмосковном храме

Сотрудники МВД России совместно с коллегами из Московского уголовного розыска и МУ МВД России «Раменское» раскрыли резонансное преступление, совершенное в ночь с 29 на 30 января.

Четверо злоумышленников вскрыли замок входной двери, отключили сигнализацию и проникли в православный храм в селе Кривцы Раменского района Подмосковья. Они похитили икону «Троица Новозаветная» и образ Божией Матери «Смоленская». Также были похищены чтимые иконы «Спас Вседержитель» «Богоматерь Страстная», преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Феодора Стратилата, святителя Спиридона Тримифунтского, семи отроков Эфесских. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Через девять дней удалось найти иконы «Преподобный Сергий Радонежский» и «Богоматерь Страстную», которые находились в квартире перекупщика в Ярославле. Еще через неделю на Вернисаже в Измайлове были обнаружены святыни «Троица Новозаветная» и «Преподобный Серафим Саровский».

На северо-востоке и юге Москвы задержали четверых подозреваемых. Ранее судимый гражданин заключен под стражу, а еще трое находятся под домашним арестом. Затем был установлен один из заказчиков преступления, который скрывался в Республике Калмыкия, сообщили на официальном сайте МВД РФ.

Предполагаемый организатор был задержан 20 мая на улице Зорге. Он успел продать святыни Божией Матери «Смоленская» и «Спас Вседержитель» за 75 тысяч долларов в один из антикварных магазинов столицы.

В ходе обысков были изъяты схема подходов к церкви, 35 мобильных телефонов и 23 сим-карты различных операторов. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, все иконы возвращены в храм.

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