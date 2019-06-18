СМИ: Неизвестный избил исполнительного директора Фонда кино в Москве
Исполнительного директора Фонда кино избили в столице. О нападении рассказали в пресс-службе столичного главка МВД.
В органы поступило сообщение от гражданина о том, что неизвестный подбежал к нему и нанес несколько ударов, после чего скрылся. Пострадавший обратился за помощью к врачам и был отпущен.
По информации источника в правоохранительных органах столицы, заявителем оказался исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов.
По факту нападения заведено уголовное дело по статье «Побои».
На данный момент сотрудники правопорядка проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, чтобы установить личность преступника и задержать его. Об этом пишет РИА Новости.
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