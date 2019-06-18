Ослепительный «Пересвет»: боевой лазер уже не фантастика

О создании принципиально нового оружия — лазерного — президент России Владимир Путин впервые рассказал в своем ежегодном послании Федеральному собранию 1 марта прошлого года. Глава государства при этом отметил: «Специалисты поймут, что наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России в сфере обеспечения своей безопасности».

Летом-2018 боевые расчеты комплекса прошли теоретическую и практическую подготовку на базе Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского и уже 1 декабря 2018-го новейшие лазерные «Пересветы» заступили на опытно-боевое дежурство в Вооруженных силах России.

Информация о комплексе «Пересвет», естественно, тщательно засекречена, но предполагается, что он способен выполнять задачи противовоздушной и противоракетной обороны. Возможно, несколько больше о тактико-технических характеристиках комплекса, дальности поражения целей и условиях применения «Пересветов» станет известно к концу текущего года, когда комплекс планируется поставить на реальное боевое дежурство.

Пока же в открытой печати сообщалось, что боевой лазерный комплекс «Пересвет» как оружие, основанное на новых физических принципах, обладает практически мгновенной доставкой энергии к цели и неограниченным боезапасом. Лазер может с успехом применяться в тех случаях, когда использование традиционного вооружения малоэффективно или невозможно.

В ходе работ по заданию Минобороны российские ученые развили технологии имитационного моделирования процессов, происходящих в лазерах, отработали технологии высокоточного обнаружения и сопровождения различных объектов-целей, технологии адаптивной оптики.

В итоге на базе лазера нового типа создан мобильный боевой комплекс поражения вооружения и военной техники.

В 2015 году он успешно прошел государственные испытания. Сейчас комплекс «Пересвет» производится серийно и поставляется в войска.

В начале мая 2019-го американские средства массовой информации сообщили, что на военном полигоне в штате Нью-Мексико прошли испытания наземного прототипа противоракетного лазера.

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Комплекс разрабатывается корпорацией Lockheed Martin в рамках концепции SelfProtect High Energy Laser Demonstrator (SHiELD) для охраны истребителей от ракет классов «воздух — воздух» и «земля — воздух». По появившейся информации, американские военные сбили несколько ракет воздушного старта.

Если так и есть на самом деле, то это уже хоть что-то. Потому что первое практическое тестирование лазерного оружия Соединенных Штатов закончилось форменным пшиком.

В августе 2014 года в Персидском заливе прошли испытания 30-киловаттной лазерной установки, установленной на десантном судне Ponce. На разработку световой «пушки» у американцев ушло семь лет, было потрачено 40 миллионов долларов. Но, как следовало из сообщений ВМС США, эта лазерная установка не предназначена для ведения боя против кораблей, но способна вывести из строя беспилотник и... испугать личный состав противника.

Даже с учетом первоначальных успехов прототипа лазера от Lockheed Martin американцы от нас отстают очень и очень значительно. У них первые тестирования оружия — у нас боевые лазеры уже готовы к постановке на боевое дежурство.

Многие военные аналитики предполагают, что основным предназначением комплекса является ослепление низкоорбитальных спутников вероятного противника. Также в СМИ встречаются догадки, что «Пересветами» будут прикрыты все основные позиционные районы российских Ракетных войск стратегического назначения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Леонков, военный аналитик, эксперт журнала «Арсенал Отечества»:

— Россия обеспечила задел в обеспечении своей безопасности на годы вперед. Помимо «Пересвета», надо отметить комплексы «Авангард», «Кинжал», «Посейдон». Каждый в своем классе — инновационное и грозное оружие. Что касается именно боевого лазерного комплекса, то, видимо, он способен заменить собой артиллерийскую и ракетную систему противовоздушной обороны. Эти лазерные комплексы не прожигают саму цель, а ослепляют ее средства наведения.

Наиболее перспективный путь развития боевых лазерных комплексов — применение для борьбы с космическими аппаратами, которые ведут разведку и обеспечивают целеуказание. Очевидно, будут созданы менее энергоемкие системы, произойдет миниатюризация образцов этого нового вида вооружений. Лазеры, установленные на российских боевых самолетах, смогут вывести из строя весь космический эшелон вероятного противника. А сегодня логика борьбы такова: под чьим контролем космос, тот побеждает и на Земле.