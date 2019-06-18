Чего ждать от форума «Армия-2019»
На главной российской оружейной выставке в экспозиции Воздушно-десантных войск в подмосковном военно-патриотическом парке «Патриот» на всеобщее обозрение впервые будут выставлены перспективный динамический тренажер парашютиста «Кудесник», а также новый интерактивный огневой комплекс «Хамелеон».
Как сообщили «Вечерней Москве» в группе информационного обеспечения Воздушно-десантных войск Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, обе новейшие системы современной подготовки десантников разработаны с использованием элементов виртуальной реальности.
Также в экспозиции Воздушно-десантных войск России на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» будут представлены уникальные экспонаты в области средств десантирования людей и грузов. Особый интерес у зрителей может вызвать наземный робототехнический комплекс «Марс».
Кроме этого, военные ученые из Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища продемонстрируют средства выживания в экстремальных условиях арктического региона и другие инновационные проекты технологий двойного назначения, разработанный в стенах училища.
По словам начальника научно-исследовательского отдела РГВВДКУ доктора технических наук полковника Василия Елистратова, ежегодно Воздушно-десантные войска получают 30–40 патентов Российской Федерации на изобретения, защищают 140– 160 рационализаторских предложений.
ТОП НОВИНОК
— Тяжелый ударный беспилотник «Охотник»
— Ракетная система С-350 «Витязь»
— Боевой модуль с 57-мм зенитным орудием «Деривация»
— Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ» на базе колесной платформы «Торнадо»
— Самоходная артиллерийская установка 2С42 «Лотос»
— 82-мм самоходный миномет 2С41 «Дрок».
КСТАТИ
На форуме «Армия-2019» также покажут образцы модулей разведки и управления «МРУ-Д» и планирования «МП-Д». Эта высокотехнологичная аппаратура размещена на базе новейшего БТРМДМ «Ракушка» и способна взять на себя задачи в области управления зенитным огнем на разных уровнях. Новейшие машины у ВДВ входят в состав единой подсистемы «Барнаул-Т».
СПРАВКА
Форум «Армия-2019» пройдет с 25 по 30 июня 2019 года. По сравнению с прошлыми годами увеличена в два раза экспозиция новых образцов вооружения и военной техники. В проект программы включено 161 научно-деловое мероприятие. Помимо России, экспозиции планируют представить 10 государств: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Таиланд, Турция, ЮАР.