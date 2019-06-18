Столичный психолог рассказала, как привить ребенку любовь к чтению

Заведующая сектором игровой психотерапии ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» Елена Евченко посоветовала родителям более грамотно подойти к привлечению своих детей к чтению.

Для этого рекомендуется самому взять книгу в руки и подавать правильный пример.

— Ребенку намного сложнее привить любовь к книге, если он не видит своих родителей читающими. Именно мама и папа являются для него первым и важным примером для подражания, — рассказывает психотерапевт.

Кроме того, желательно, чтобы в доме была собственная библиотека детских и взрослых книг, чтобы малыш мог самостоятельно проявлять инициативу.

В процессе чтения ребенку нужно подыграть: постарайтесь мимикой и интонацией передать характер персонажей. Громоздкие непонятные слова замените на более простые.

Самое главное, отмечает специалист, — не превращайте чтение в экзекуцию.

— Никогда не наказывайте чтением. Если чтение будет восприниматься как наказание, ребенку вряд ли захочется самому заглянуть в мир приключений и фантазий, — подчеркнула специалист.

Также есть несколько нюансов, связанных с чтением перед сном. На ночь читайте ребенку не больше 15–20 минут, предварительно спросив, какую историю малыш хотел бы послушать. И даже если он просит изо дня в день одну и ту же, к примеру, сказку, давайте ему то, что он хочет. Закончив читать и объяснив все потенциально неясные моменты, обсудите с ним рассказ так, чтобы ребенок сам сделал выводы, «как можно поступать, а как нельзя».

Наконец, поход в книжный магазин или библиотеку можно превратить в праздник. Дайте малышу выбрать книгу самому и только советуйте, не навязывайте свое мнение, настаивает эксперт.

Психолог также раскрыла небольшой и, вероятно, универсальный секрет привлечения ребенка к чтению.

— На любой вопрос ребенка предложить ему вместе найти ответ в книге, — заключила Евченко. Об этом пишет агентство «Москва».

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