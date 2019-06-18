Святые мощи Георгия Победоносца передали главному храму Росгвардии
Во время торжественной церемонии, которая прошла на территории Отдельной дивизии оперативного назначения имени Феликса Дзержинского, с благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в главный храм Росгвардии были переданы не только мощи, но и воинская хоругвь с изображением апостола Андрея Первозванного.
— За свою почти вековую историю соединение с божьей помощью прошло через многие суровые испытания. И в этот знаменательный день мы принимаем воинский походный ковчег с мощами и воинскую походную хоругвь, — сказал в выступлении перед личным составом командир Дивизии имени Дзержинского генерал-майор Дмитрий Черепанов.
Поклониться святым мощам Андрея Первозванного, Георгия Победоносца и Спиридона Тримифунтского смогут не только военнослужащие и члены их семей, но и все желающие: храм находится не на территории режимной части, поэтому вход в него не ограничен.
Кроме этого, состоялся показ документального фильма о святых покровителях военных в России.