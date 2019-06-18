Успехи школ сравнят на форуме «Город образования»

Столичная система образования выстроена так, чтобы развивался талант каждого ребенка. По словам заместителя руководителя Департамента образования и науки города Москвы Александра Молоткова, на форуме будут представлены механизмы, которые помогают достигать высоких результатов всем ученикам.

Он также отметил, что мероприятия форума с каждым годом становятся интереснее. Так, в этот раз познакомиться с достижениями столичного образования можно будет не только в 75-м павильоне ВДНХ, но и за его пределами.

По словам директора Московского центра качества образования, программного директора форума Павла Кузьмина, в залах будут показаны ключевые городские образовательные проекты, а вне павильона пройдут спортивный забег, парад кадетского движения и многое другое.

— Мы будем говорить о городе, который учит и учится, — отметил Кузьмин. — Москва — это быстроразвивающийся мегаполис, в котором у всех жителей есть равные возможности получать знания в течение всей жизни и делиться ими.

В рамках форума пройдут дискуссии о предпрофобразовании, программе «Московское долголетие», о дошкольном образовании, киберспорте. Помимо обсуждений, также состоятся дебаты, отдельно пройдет обсуждение с родителями и школьниками. Появится и новая возможность — предварительное планирование деловых встреч на площадке.

— Вы сможете заранее договориться со спикерами о встрече на площадке форума, — заявил Павел Кузьмин.

Он добавил, что на форуме традиционно пройдет открытый городской педагогический совет, международная конференция «Итоги систем образования стран и городов мира», международная конференция «Образование в современном мире».

Впервые на форуме будет представлен стенд Объединенных Арабских Эмиратов. По словам Кузьмина, столица тесно сотрудничает с этой страной, их опыт в системе образования будет полезен.

Заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Олег Шутенко подчеркнул, что столица за последние несколько лет провела более 200 мероприятий за рубежом, на которых были продемонстрированы достижения, а также перенимался зарубежный опыт.

— Кроме того, мы принимали участие в крупнейших образовательных выставках, например в Азии и Латинской Америке, — сказал он.

Шутенко добавил, что в прошлом году форум посетили делегации более чем из 50 стран мира, а в конференции руководителей системы образования городов приняли участие более 30 городов, 15 из которых были представлены на высоком уровне заместителями мэров или главами систем образования. Отметим, программа составлена так, чтобы было интересно всем жителям города и гостям столицы.

СПРАВКА

В этом году Московский международный форум «Город образования» пройдет с 29 августа по 1 сентября на ВДНХ в павильоне № 75, залы «А» и «Б». Принять в нем участие сможет любой желающий, для этого нужно будет пройти регистрацию. Посещение бесплатное.