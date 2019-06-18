Сенатор оценил заготовленные Зеленским первые слова для Путина
Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал заготовленные президентом Украины Владимиром Зеленским первые слова для встречи с Владимиром Путиным.
Ранее Владимир Зеленский рассказал журналистам, с чего начнет первый разговор с российским лидером.
— Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина, — заявил он.
Зеленский отметил, что территориальная принадлежность Крыма — это один из главных вопросов на сегодняшний день. Он выразил надежду на то, что полуостров скоро вернется в состав Украины, сообщает Nation News.
Сенатор Владимир Джабаров, комментируя заявления Зеленского, подчеркнул, что Москва не позволит никому нарушать свой суверенитет — Крым является частью РФ.
— Требования, которые Зеленский выдвигает, несут в себе нарушение нашей Конституции, — заявил он в комментарии ФАН.
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