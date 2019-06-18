Психолог: Тренер столичного «Динамо» — человек творческий, но несамокритичный
• 10:58 • 18 июня 2019
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Эксперт отмечает, что Дмитрию Хохлову пока не хватает опыта, чтобы стать отличным тренером
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»
Профессор психологии Борис Хигир в комментарии argumenti.ru оценил профессиональные качества тренера московского «Динамо» Дмитрия Хохлова.
Эксперт отмечает, что у Дмитрия Хохлова непростой характер, он часто бывает резок и прямолинеен. Кроме того, он авторитарный руководитель, под него необходимо тщательно подбирать персонал. Как тренер он предпочитает «действовать кнутом, а не пряником».
Борис Хигир отмечает, что Хохлов не любит критику и часто бывает недоволен командой.
Среди положительных качеств тренера эксперт отметил упертость, выносливость, творческий подход.
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