«Зенит» отправился в Австрию на тренировочные сборы
• 11:52 • 18 июня 2019
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Футболисты «Зенита» пробудут на сборах в Австрии до 29 июня
Фото: https://www.instagram.com/zenit_spb/?hl=ru
Петербургский футбольный клуб «Зенит» 18 июня отправился в Австрию, где проведет тренировочные сборы и сыграет товарищеские матчи, сообщает издание «Невские Новости».
Команда вылетела не в полном составе, часть игроков прилетит в Зальцбург 21 июня. Среди них — Миха Мевля, Артем Дзюба, Роберт Мак и Магомед Оздоев.
21 июня «Зенит» сыграет с «Ваккером», 25 июня с «Левски». В последний день сборов питерских футболистов ждут встречи с «Гонведом» и «Црвеной Звездой».
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