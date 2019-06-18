Топ-6 подарков, которые получали россияне после прямых линий с Путиным

Ежегодная «Прямая линия с Владимиром Путиным» состоится 20 июня. «Вечерняя Москва» вспоминает, какие необычные подарки получили жители России после общения с президентом в таком формате.

Путевка в Сочи

В 2017 году глава государства приехал с рабочим визитом в Удмуртию. Он вручил туристическую путевку в Сочи жительнице Ижевска Анастасии Вотинцевой, которая пожаловалась на аварийное жилье. Кроме того, президент поручил врио главы республики Александру Бречалову разобраться в ситуации с бараками в регионе и обеспечить новыми квартирами всех, кто жил в морально и физически устаревшем фонде.

Золотой телефон

В 2017 году Данила Прилепа во время прямой линии поднял темы о коррупции среди чиновников и выплате субсидий сотрудникам полиции. За лучший вопрос он получил золотой iPhone 7 Supremo Putin Line с портретом Владимира Путина. Впрочем, подарил телефон Даниле не лично Путин, а компания-производитель телефонов.

Щенок ньюфаундленда

Школьница из киргизского города Балыкчи получила в качестве презента от российского президента полугодовалого ньюфаундленда. Весной 2015 года она написала на прямую линию через Интернет и попросила подарить ей собаку. При этом сослалась на то, что Путин любит животных и преподносит щенков детям, обратившимся к нему с такой просьбой.

Путевка в «Артек»

Илья Раевский из Пестрецовской школы Ярославского района Ярославской области в возрасте восьми лет учился в пятом классе, а начальную школу окончил за год. Мальчик в 2016 году пожаловался главе государства, что хотел бы заниматься наукой в «Сириусе» или «Артеке», но не может попасть туда из-за возраста. Вундеркинду дали возможность поехать в оба лагеря. В «Сириусе» он участвовал в разработке доступного автомобиля для МЧС. На итоговой презентации присутствовал Владимир Путин.

Большой театр и кремлевская елка

В 2008 году девятилетняя Даша Варфоломеева из бурятского села Тугнуй обратилась к президенту так: «Дядя Володя! Скоро Новый год. Живем на бабушкину пенсию, работы в деревне нет. Мы с сестрой мечтаем иметь новые платья. Я хочу у вас попросить платье, как у Золушки. Станьте добрым волшебником». Путин пригласил Дашу в Москву. Девочку сводили на кремлевскую елку, в Большой театр и на каток, где ее учителем стал прославленный фигурист Илья Авербух. А еще ее позвали на чаепитие к премьер-министру.

Микроавтобус в подарок

В 2013 году многодетная семья Кузьменко из Приморья, которая воспитывала 15 детей, в том числе 12 приемных, попросила помочь со строительством детской площадки во дворе их дома. После эфира ее обустроили за неделю. Кузьменко посетил губернатор и сделал широкий жест, передав семье микроавтобус Volkswagen Crafter, в котором она могла поместиться целиком.

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