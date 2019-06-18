Департамент строительства приступил к реконструкции стадиона «Москвич»
Футбольный стадион «Москвич», который находится на юго-востоке столицы, готовят к реконструкции. После обновления на территории футбольного стадиона будет открыта стрелковая галерея. А в спортивной школе олимпийского резерва «Москвич» появятся плоскостные сооружения для занятий легкой атлетикой.
Спортивный объект с радостью встретит не только специальных гостей, но и каждого жителя Москвы. На территории стадиона можно будет посетить физкультурно-оздоровительные мероприятия, а еще поучаствовать в городских соревнованиях.
Стадион «Москвич» находится по адресу: Волгоградский проспект, дом 46/15, район Текстильщики. Площадь его после реконструкции увеличится почти в пять раз. Объект будет состоять из четырехэтажной футбольной трибуны с навесом, футбольного поля и большой площадки для занятия легкой атлетикой. Вопрос парковочных мест тоже учли: на прилегающей территории планируется построить автостоянку.
Реконструкция стадиона ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, сообщает агенство городских новостей «Москва».
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