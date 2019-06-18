Бывший генсек РФС высказался в защиту Платини
Арест бывшего президента UEFA Мишеля Платини может стать серьезным ударом по имиджу руководящих структур в сфере футбола. Такое заявление сделал бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьев.
Мишель Платини был арестован во Франции по обвинению в коррупции. В 2010 году проходило голосование на выбор страны, в которой пройдет чемпионат мира по футболу 2022 года. Победу одержал Катар. Позже появились слухи, что делегация эмирата подкупила чиновников, которые принимали решение.
Анатолий Воробьев выразил сожаление, что Платини оказался в подобной ситуации.
— Он был человеком, для которого футбол был главным приоритетом, а не коммерческие вещи, — отметил он в комментарии «360».
Анатолий Воробьев заявил, что пока рано делать выводы, необходимо дождаться, когда будут предоставлены доказательства вины Платини.
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