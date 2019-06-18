Эксперты назвали заявление Кудрина о бедности в России неслучайным перед прямой линией
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин не исключил «социальный взрыв» в случае роста уровня бедности в стране. Свои опасения политик выразил в эфире Первого канала в программе «Познер». По его словам, «бедность в России стала позором».
— Конечно, у меня есть беспокойство. В последние годы уровень жизни наших граждан снижался, сейчас около 12,5 миллиона человек находится за чертой бедности, 70 процентов наших граждан проживает в семьях. В основном, это дети, — подчеркнул Кудрин.
«Вечерняя Москва» обсудила резонансное высказывание с политологами. Директор Центра политической информации Алексей Мухин считает заявление Кудрина адекватным и согласен с его оценкой ситуации в стране.
— Он знал, о чем говорит. Судя по всему, у него роль супервайзера за исполнением национальных проектов. И Кудрин выполняет ее неплохо. Его заявление — предупреждение, обращение внимания на проблему.
Однако, ряд экспертов считают, что Кудрин неслучайно сделал такое заявление перед прямой линией. Политолог Дмитрий Журавлев отмечает, что Кудрин некорректно поступил.
— Такое заявление перед прямой линией неслучайно, хотя для меня главный вопрос состоит в том, а не хочет ли Алексей Леонидович у себя спросить, почему так произошло. Для человека, который многие годы отвечал за экономический блок в нашей стране не совсем корректно делать подобные заявления, — отметил Журавлев.
Эксперт также считает, что у Кудрина есть «премьерские амбиции».
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