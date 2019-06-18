Депутаты предложили увеличить время оплаты парковочного места
• 15:17 • 18 июня 2019
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Напомним, что с 15 декабря 2019 года правила парковки изменились
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»
Законопроект, регламентирующий увеличение времени оплаты парковочного места с пяти до десяти минут, внесли на рассмотрение депутаты Государственной думы.
В тексте документа говорится, что указанное нововведение позволит более взвешенно принимать решение по поводу дальнейших действий: высадки пассажиров, выгрузки вещей и так далее.
Напомним, что с 15 декабря 2019 года правила парковки изменились. Согласно принятому тогда законопроекту, время бесплатной стоянки сократилось с 15 минут до 5.
Добавим, что новый вынесенный на рассмотрение документ опубликован на официальном сайте Государственной думы.
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