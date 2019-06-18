Движение транспорта ограничат в районе Москворечье-Сабурово с 27 июня
Движение транспорта будет ограничено в районе Москворечье-Сабурово по причине реконструкции газопровода. Временные меры будут действовать с 27 июня по 15 декабря. Об этом проинформировали в информационном центре Транспортного комплекса столицы.
— Ограничения движения в связи с реконструкцией газопровода на улице Москворечье будут действовать на улице Святослава Рихтера от дома 37, корпус 1, на улице Москворечье до дома 41, корпус 1, и на улице Москворечье от дома 41, корпус 1, до дома 57/8 с 27 июня по 31 августа круглосуточно, — указано в сообщении.
Кроме того, аналогичные меры будут приняты на улице Академика Ласкорина от дома 54, корпус 1, по Каширскому шоссе до дома 47, корпус 1, по улице Москворечье с 10 сентября до 15 декабря.
Данные ограничения будут действовать на одной полосе, передает агентство городских новостей «Москва».
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