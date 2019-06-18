Дмитрий Медведев предложил выборочно увеличить пособие по уходу за детьми
Медведев выдвинул предложение повысить пособие по уходу за ребенком от полутора лет до прожиточного минимума. Однако премьер-министр считает, что выплата увеличенных пособий в регионе должна осуществляться по выборочному принципу. В том случае, если семья нуждается в дополнительных средствах, а доход родителей ниже средней нормы, размер пособия повысится. Но если объективной нужды нет, то сумма выплаты останется прежней.
Накануне этого предложения глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что возможные меры по борьбе с бедностью уже разработаны и ждут рассмотрения.
Дмитрий Песков также считает проблему снижения доходов реальной. Но также пресс-секретарь президента России отметил, что разговоры о растущей в стране бедности являются преувеличением. Об этом пишет RT.
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