Геннадий Онищенко раскритиковал прогнозы ООН о сокращении численности населения в РФ
Геннадий Онищенко призвал не доверять прогнозам ООН о сокращении численности населения в РФ.
Ранее эксперты ООН сообщили, что к концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек.
А к концу 2100 года число жителей РФ может снизиться до 85 миллионов.
Геннадий Онищенко посоветовал относиться к подобным исследованиям критически.
— Они делаются далеко не в пользу нашей страны. Подобные расчеты можно рассматривать лишь как информационную атаку, — отметил он в комментарии Nation News.
Он отметил, что угроза сокращения населения существует, но в России разработан социальный проект «Демография», который призван решить эту проблему. Он направлен на повышение рождаемости, развитие сферы здравоохранения.
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