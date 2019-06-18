Депутат Оксана Пушкина призвала принять закон о профилактике бытового насилия
Оксана Пушкина, заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей, выступила с заявлением о том, что законопроект о профилактике семейно-бытового насилия необходимо принять в кратчайшие сроки.
Парламентарий связала это с нашумевшим делом сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца по предварительному сговору.
Пушкина заявила, что эта «ужасная история» — один из ярчайших примеров того, почему закон о профилактике бытового насилия должен быть принят. Она говорит, что к убийству девушек привели эмоциональные, физические и другие издевательства со стороны их отца.
— Никакое насилие в отношении женщин и детей нельзя оправдать ни традициями, ни религией. А закрыть глаза на проблему — не значит ее решить, — цитирует Пушкину агентство городских новостей «Москва».
Она отметила, что в России констатируется рост числа таких преступлений из-за декриминализации домашнего насилия.
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