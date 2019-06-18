Вступительные экзамены онлайн: почему крупные вузы Москвы не поддержат новшество

Абитуриенты с 2021 года могут получить возможность поступать в вузы дистанционно с помощью комплексной автоматической госуслуги. Об этом сообщил заместитель генерального директора организации «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов. По его словам, появится единый портал образовательных программ, позволяющих в режиме онлайн подавать заявления и документы в приемные комиссии.

— В некоторых случаях станет возможным и прохождение вступительных экзаменов, если обеспечить соответствующее дистанционное наблюдение, — сообщил он «Вечерней Москве».

Как такая система будет работать в московских вузах? В чем плюсы и минусы этого нововведения? «Вечерняя Москва» решила узнать у специалиста.

Как отметил председатель Студенческого совета МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Андриянов, многие формальности, связанные с поступлением в вузы, давно пора автоматизировать.

— Несомненным плюсом будет автоматизация процесса подачи заявлений и документов для поступления. Безусловно, это удобно, если абитуриент сможет в режиме онлайн загружать на портал сведения о сдаче ЕГЭ и другие бумаги. Так нужные сведения сразу окажутся доступными сотрудникам вуза. Это новшество исключит вероятность человеческого фактора — случая, когда какой-то из документов затерялся или не дошел до приемной комиссии, — заверил Андриянов корреспондента «Вечерней Москвы».

А вот удаленную сдачу вступительных экзаменов ведущие высшие учебные заведения столицы, скорее всего, практиковать не будут.

— Помимо результатов ЕГЭ крупные вузы Москвы, такие как МГУ имени Ломоносова, требуют прохождения дополнительных вступительных испытаний. Сдавать их онлайн нецелесообразно: где гарантия, что абитуриент не списывал и отвечал честно? К тому же, на творческих направлениях проводятся обязательные очные собеседования с поступающими, — сказал Андриянов.

Эксперт предположил, что небольшие коммерческие московские вузы, которым не хватает абитуриентов, вероятно, введут в том числе и онлайн-тестирования. Таким образом они привлекут будущих студентов простотой вступительных экзаменов.

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