Сергей Шойгу: Современные войны требуют новых подходов

На проходящей в Москве научно-практической конференции с руководящим составом российских Вооруженных сил министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу сделал несколько важных заявлений.

Армии промышленно развитых государств чуть ли не в режиме нон-стоп оснащаются новой боевой техникой, системы управления войсками становятся цифровыми. Изменение вооружений, среди которых все больше высокоточных средств поражения, требует пересмотра методов и способов военной тактики и стратегии. Об этом и говорил на форуме Сергей Шойгу.

— Опыт военных конфликтов последних десятилетий показывает, что характер вооруженной борьбы претерпевает значительные изменения. Это обусловлено стремительным развитием науки и технологий, появлением нового оружия, что влияет на формы и способы действия войск, — цитирует слова главы военного ведомства страны Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России. — С поступлением высокотехнологичного вооружения и военной техники должны совершенствоваться формы применения и способы действий войск. И мы в данном вопросе не стоим на месте.

Сергей Шойгу особо указал на важность понимания, что современные войны требуют новых подходов. По его словам, конфликты нового поколения — это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы.

— Боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени, — подчеркнул генерал армии Сергей Шойгу.

Министр обороны сообщил, что армия и флот скоро получат совершенно новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях лазерной энергии и гиперзвука. Как известно, первые его образцы уже стоят на опытно-боевом дежурстве.

В это же время новые возможности российских Воздушно-космических сил (ВКС) позволяют применять и обычные авиабомбы как высокоточное оружие. Боевые самолеты, оснащенные новыми прицельно-навигационными комплексами, могут их применять как высокоточное оружие — с отклонением от цели 10–15 метров. Как отметил министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу, на новый уровень вывели возможности войск и современные системы разведки, поступающие в наши войска. В пример он привел командно-разведывательную ударную систему «Стрелец», которая позволяет поражать цели практически в реальном масштабе времени — через 8–12 минут после их обнаружения.

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