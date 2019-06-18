Ангелу Меркель начало трясти во время встречи с Владимиром Зеленским
Журналисты обратили внимание на странное поведение канцлера Германии Ангелы Меркель во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Когда она стояла на красной дорожке при исполнении государственных гимнов, ее начало трясти.
Меркель несколько раз поменяла расположение рук, ее трясло, из чего общественность и сделала вывод о плохом состоянии канцлера.
Как передает РИА Новости, позже она объяснила свое болезненное состояние. Меркель сказала, что это было связано с обезвоживанием.
- Я выпила несколько бутылок воды, теперь чувствую себя очень хорошо, - сказала канцлер позже на итоговой пресс-конференции.
Напомним, что встреча лидеров двух государств состоялась в рамках европейского турне президента Украины.
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